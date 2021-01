Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

geparkter VW beschädigt

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (26.01.2021), 16:30 Uhr bis Mittwoch (27.01.2021), 14:00 Uhr wurde auf der Straße "Am Ölberg" ein geparkter PKW bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt.

Der Besitzer des VW Golfs stellte den Wagen am Dienstag gegenüber der Hausnummer 73 in Fahrtrichtung Innenstadt ab und bemerkte am nächsten Tag den frischen Unfallschaden.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte die linke Fahrzeugseite des Golfs gestreift und außerdem den Außenspiegel beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher oder seine Fahrzeug nimmt die Polizei Geldern unter 02831 125 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell