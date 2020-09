Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Sägen gestohlen

Am frühen Donnerstag stahl in Maselheim ein Unbekannter Maschinen aus einer Garage.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht war der Unbekannte in der Reinstetter Straße in Ellmannsweiler am Werk. Dort öffnete er ein unverschlossenes Garagentor. Er fand zwei Motorsägen der Marke Stihl, die er zu seiner Beute machte. Jetzt ermittelt die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/4470).

Die Ermittler mahnen, Haus und Garage immer zu verschließen. Dabei die Tür nicht nur ins Schloss ziehen, sondern auch verriegeln. So lassen sich viele Diebstähle recht einfach verhindern. Mehr Infos zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl finden Sie unter www.k-einbruch.de.

+++++1654182

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell