Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Lastwagen zu hoch für Brücke

Am Donnerstag beschädigte in Laupheim ein Lkw-Fahrer eine Brücke.

Ulm (ots)

Der 32-Jährige fuhr gegen 16.15 Uhr auf der L259 unter der Brücke bei der Anschlussstelle Laupheim-Mitte durch. Dabei blieb er mit seinem aufgebauten Kran hängen. Ein Autofahrer überfuhr ein heruntergefallenes Teil der Abwasserleitung. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden am Kran rund 10.000 Euro. Die Höhe der Schäden an der Brücke und an dem Auto sind noch unklar. Ein Verantwortlicher der Straßenmeisterei begutachtete die Brücke. Sofortmaßnahmen waren nicht notwendig.

