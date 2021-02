Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck- Verkehrsunfall/ 36-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt

Geldern-Walbeck (ots)

Am Sonntag (31. Januar 2021) gegen 10 Uhr kam es an der Kreuzung Kleinbahnstraße/ Flutstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 41-jährigen Autofahrer und einer 36-jährigen Pedelecfahrerin. Der Autofahrer fuhr die Kleinbahnstraße in Richtung Straelener Straße, als er nach links in den Flutweg abbog. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit der Pedelecfahrerin. Die 36-Jährige stand am Flutweg und wollte die Kleinbahnstraße überqueren. Sie verletzte sich durch den Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell