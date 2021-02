Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau-Schneppenbaum - Einbruch in Grundschule

Bedburg-Hau-Schneppenbaum (ots)

In der Zeit von Dienstag (02.02.2021) 22:00 Uhr bis Mittwoch (03.02.2021), 00:40 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Turnhalle einer Grundschule an der Straße Honigsberg einzudringen.

Der oder die Täter hatten die Scheibe der Haupteingangstür der Turnhalle eingeschlagen. Ob sie das Gebäude betreten haben ist derzeit unklar. Entwendet wurde allerdings nichts.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell