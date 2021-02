Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere hundert Kästen gestohlen

Schalksmühle (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Samstag in das Leergut-Lager eines Supermarktes an der Volmestraße eingebrochen und hat leere Getränkekisten gestohlen. Aufnahmen einer Sicherungskamera zeigen, wie kurz vor Mitternacht ein Mann einen hellen Lieferwagen an das Gitter rangiert. Er lud mehrere hundert Getränkekisten in den Wagen und verschwand. Die Polizei sicherte die Aufnahmen.

