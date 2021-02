Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Mountainbikes gestohlen

Hemer (ots)

Von einem Grundstück an der Bergstraße wurden zwischen Freitagabend und Samstagmittag zwei Fahrräder gestohlen. Die Eigentümer hatten die Mountainbikes am Freitag auf der Terrasse hinter dem Haus abgestellt und mit Faltschlössern gesichert. Am Freitag um 23.15 Uhr standen sie noch dort. Am nächsten Tag um 14.30 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Der oder die Täter verklebten die Optik einer am Gartenzaun befestigten Kamera ab und transportierten die Bikes ab. Es handelt sich um ein schwarzes Rad der Marke Bull und ein matt schwarzes Rad der Marke Serious.

