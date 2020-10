Polizei Dortmund

POL-DO: 50 Marihuana-Päckchen im Gepäck: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Bei einem weiteren Scherpunkteinsatz der Dortmunder Polizei gegen die Drogenkriminalität in der Nordstadt überprüften Einsatzkräfte am Donnerstag (8.10.2020) einen 22-jährigen Mann, der bereits mehrfach als Drogenhändler aufgefallen ist. Einen Tag zuvor, am Mittwoch (7.10.), entdeckten Polizisten bei ihm während einer Überprüfung auf dem Mehrmet-Kubasik-Platz zehn Päckchen mit Marihuana.

Die Kontrolle hielt den Mann offenbar nicht davon ab, in dem Bereich am Donnerstag erneut Drogen verkaufen zu wollen. Als er auf der Kleinen Burgholzstraße die Polizei erkannte, warf er mehrere faustdicke Plakstikbeutel weg und lief davon. Einsatzkräfte hielten den Mann fest, sammelten die Beutel ein und durchsuchten den Rucksack des Tatverdächtigen.

Zum Vorschein kamen insgesamt 50 Marihuana-Päckchen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Mann wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

