Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrgäste berauben Taxifahrer nahe des Hoeschparks - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1099

Zwei Männer haben am Mittwoch (7.10.) gegen 23 Uhr einen Taxifahrer nahe des Hoeschparks beraubt. Zuvor waren sie als Fahrgäste mit ihm unterwegs gewesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Männer zunächst im Bereich Hoher Wall/Lange Straße durch Winken auf sich aufmerksam. Der 63-jährige Dortmunder nahm sie als Fahrgäste auf - beide saßen auf der Rückbank - und brachte sie wunschgemäß zum Hoeschpark. Am Zielort an der Kirchderner Straße stieg einer der Täter plötzlich aus, riss die Fahrertür auf und bedrohte den 63-Jährigen mit einer augenscheinlichen Schusswaffe. Der zweite Täter öffnete die Beifahrertür und schlug zu. In diesem Moment riss der erste dem Dortmunder die Geldbörse aus der Hand. Anschließend flüchtete das Duo in den Hoeschpark.

Der unverletzte Taxifahrer beschrieb die beiden Männer wie folgt: etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß, kräftige Statur, schwarze Jacke. Bei einem konnte er darüber hinaus ein rotes Oberteil erkennen.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

