Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 17-jährige Vermisste wieder aufgetaucht

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: 17-jähriges Mädchen wieder aufgetaucht

Die vermisste 17-jährige Aya M. wurde wiedergefunden. Die seit vergangenen Sonntag aus einer Betreuungseinrichtung in Stetten abgängige Jugendliche begab sich am Donnerstag selbstständig und unversehrt zu ihren Eltern zurück. Von dort wurde sie wieder in die zuständige Betreuungseinrichtung nach Stetten gebracht. Die polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung wird aus diesem Grund zurückgenommen.

Ursprungsmeldung

Kernen im Remstal: 17-jähriges Mädchen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

In einer Betreuungseinrichtung in Stetten wird seit Sonntagmorgen 4 Uhr die 17-jährige Bewohnerin Aya M. vermisst. Die Jugendliche hört auch auf den Namen "Christina". Bisherige kriminalpolizeiliche Ermittlungen zum Aufenthaltsort des minderjährigen Mädchens blieben bislang erfolglos. Das Mädchen hat nach vorliegenden Erkenntnissen freiwillig die Einrichtung verlassen. Es liegen auch keine Erkenntnisse auf ein Verbrechen vor. Zum Schutz des Kindeswohls wird das 17-jährige Mädchen polizeilich gesucht, zumal auf Grund ihrer persönlichen Einschränkungen eine hilflose Lage nicht auszuschließen ist. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

Unter folgendem Link geht es zur Internetfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kernen-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell