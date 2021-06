Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch auf Ferienhof

Gronau (ots)

Auf zwei Pedelecs der Hersteller Sparta und Target sowie Elektrowerkzeuge der Fabrikate Makita und Stihl hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen, als sie in die Scheune eines Ferienhofs einbrachen. Zu der Tat an der Straße Am Fürstenbusch kam es zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (02562) 9260.

