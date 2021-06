Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erneut Einbruch in Schulkomplex

Gronau (ots)

Das Fenster war nach dem letzten Einbruch gerade wieder hergerichtet, als Unbekannte es erneut aufbrachen. Zu dem Geschehen am Werner-von Siemens-Gymnasium in Gronau kam es zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr. Mutmaßlich gelangten die Täter nicht in das Gebäude an der Laubstiege. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell