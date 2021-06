Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Bargeld aus Automat gestohlen

Heiden (ots)

Den Verkaufsautomaten eines Bauernhofes haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in Heiden aufgehebelt. Der Tatort liegt auf einem Grundstück an der Lembecker Straße. Die Täter erbeuteten Bargeld und richteten einen Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

