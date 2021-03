Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Imbiss eingebrochen

Borken (ots)

Eine Kasse mit Bargeld haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Borken aus einem Imbissrestaurant entwendet. Wie die Diebe in das Gebäude auf einem Parkplatz an der Otto-Hahn-Straße gelangt sind, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

