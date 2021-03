Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrüche in zwei Kitas

Bocholt (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch in zwei Kindertagesstätten in Bocholt eingedrungen. Der erste Tatort liegt am Heutingsweg: Die Täter schoben ein Rollo hoch und drückten das dahinterliegende Fenster ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen ein Laptop. Darauf hatten es die Einbrecher auch im zweiten Fall abgesehen, der sich in der gleichen Nacht an der Straße "In der Hardt" abgespielt hat: Um dort hineinzukommen, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Sie durchsuchten das Innere und entwendeten eine Geldkassette sowie mehrere Laptops. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

