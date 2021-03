Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher in Kleingartenanlage unterwegs

Gronau (ots)

In der Zeit von Sonntag- bis Dienstagnachmittag drang ein Einbrecher auf dem Kleingartengelände "Eichenhof" gewaltsam in eine Gartenlaube ein. Entwendet wurden vier 0,33 l Flaschen Cola Zero, zwei Zigarren und drei Pfeifen. Der Täter ließ einen Hammer, ein Messer und ein Paar Motorradhandschuhe zurück.

Der Einbruchsversuch in eine weitere Laube (Tatzeit: Montagabend bis Dienstagmittag) scheiterte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

