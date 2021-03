Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Abschleppwagen verliert Metallteil

Zwei Pkw beschädigt

Bocholt (ots)

Am Dienstag fiel gegen 17.15 Uhr während der Fahrt auf der B 67 von einem gelben Abschleppwagen ein ca. 2,5 m langes Metallteil.

Die beiden nachfolgenden Autofahrer fuhren darüber und hatten anschließend je einen platten Reifen. Der Fahrer des Abschleppwagens hatte kurz gebremst, seine Fahrt aber fortgesetzt. Bislang konnte er nicht ermittelt werden

Die Unfallstelle befindet sich zwischen Bocholt und Isselburg, ca. 200 m hinter dem Schlavenhorst. Alle Beteiligten fuhren in Richtung Isselburg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell