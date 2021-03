Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Alkoholisierter Radfahrer auf der L 572

Südlohn (ots)

In Gefahr gebracht hat ein alkoholisierter Fahrradfahrer am Montag sich und andere in Südlohn: Einer Zeugin war der 43-Jährige aufgefallen, als sie am Abend auf der L 572 von Südlohn in Richtung Stadtlohn unterwegs war. Der Radfahrer kam außerorts aus der Gegenrichtung, fuhr ihren Angaben zufolge ohne Licht, in Schlangenlinien und geriet dabei auch auf die Gegenfahrbahn. Die Autofahrerin wendete, schaltete ihr Warnblinklicht ein und blieb hinter dem Fahrrad. Ein weiterer entgegenkommender Autofahrer erkannte die Situation, wendete ebenfalls und setzte sich mit seinem Fahrzeug vor den Radfahrer; dieser hielt schließlich an. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten aufgrund des Zustands des Mannes keinen Alkoholtest durchführen. Sie brachten den Mann zur Polizeiwache in Borken. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung feststellen zu können. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell