Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeug aus Lkw gestohlen

Bocholt (ots)

In das Innere eines parkenden Lkw sind Unbekannte in Bocholt eingedrungen. Die Täter entwendeten daraus ein Navigationsgerät, einen Akkuschrauber der Marke Makita, einen Satz Steckschlüssel sowie zwei Bit-Sets mit Wechselspitzen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 16.45 Uhr, und Dienstag, 08.30 Uhr. Der betroffene Lastwagen hatte in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Geschäftsbetriebs an der Straße Gewerbehof gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell