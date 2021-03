Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbruch in Baucontainer

Südlohn (ots)

Aufgebrochen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Südlohn einen Container auf einer Baustelle. Die Tat spielte sich auf einem Gelände an der Borkener Straße ab: Die Täter entwendeten zwei Treibstoffkanister aus Metall. Hinweise erbittet die Kripo in Borken. Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell