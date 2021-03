Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecdiebstahl auf der Bahnhofstraße

Gronau (ots)

Auf ein graues Pedelec des Typs E-Nova RH 50 des Herstellers Koga Miyata hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen. Zu dem Geschehen auf der Bahnhofstraße kam es am Samstag zwischen 09.00 und 16.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

