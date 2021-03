Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schmierereien mit schwarzer Farbe

Gronau (ots)

Ein Auto und Garagentore haben Unbekannte in Gronau beschmiert. Ihr Werk mit schwarzer Farbe verrichteten die Täter an der Pfarrer-Thiemann-Straße zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag, 07.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell