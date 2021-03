Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wohnungseinbruch an der Enscheder Straße

Gronau (ots)

Auf Bargeld und einen Laptop hatten es Unbekannte in Gronau am Montag abgesehen. Die gut einstündige Abwesenheit zwischen 15.20 und 16.30 Uhr nutzten Einbrecher, um in eine Wohnung an der Enscheder Staße einzudringen. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Wie die Täter in die Wohnung im ersten Obergeschoss gelangten, ist unklar. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

