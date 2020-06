Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Motorraddiebstahl - Honda NTV weg; Schutzzaun beschädigt; Fortsetzung der Polizeikontrollen ; Unfallflucht in der Goethestraße - Polizei sucht Rollerfahrer

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Motorraddiebstahl - Honda NTV weg

Die Vermutung sein Motorrad sei abgeschleppt, war leider falsch, sodass die Polizei nunmehr wegen Diebstahls ermittelt. Die Honda NTZ im Wert von mindestens 1500 Euro stand seit 14 Uhr am Samstag, 06. Juni auf dem Parkstreifen vor dem Anwesen Alte Kasseler Straße 4a. Am Montag, 08. Juni um 12.30 Uhr bemerkte der Besitzer, dass sein Motorrad weg war. Die Absuche in der Umgebung und die Ermittlungen hinsichtlich eines möglichen Abschleppens verliefen dann erfolglos. Wo ist die grüne Honda NTV, eine Maschine mit 650 Kubikzentimetern und ohne Verkleidung. Montiert war ein amtliches Marburger Kennzeichen mit den Mittelbuschstaben AS und einer Kombination aus zwei Zahlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Kirchhain - Schutzzaun beschädigt

Am Montag, 08. Juni, meldete die Stadt Kirchhain einen zerstörten Holzlattenzaun am Fahrradweg zwischen Kirchhain und Anzefahr. Der etwa 20 Meter lange Zaun stand unter der Brücke der Landstraße 3073 und diente als Schutzelement zu den naheliegenden Bahngleisen. Vermutlich im Zuge dieser Sachbeschädigung hinterließ womöglich der gleiche Täter mit schwarzem Edding eine Kombination aus drei Buchstaben. Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Schaden mindestens 500 Euro. Wann genau es vor diesem Montag zu den Sachbeschädigungen kam, ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Landkreis - Fortsetzung der Polizeikontrollen

Die Polizeikontrollen im Landkreis reißen nicht ab. Im Gegenteil, die Kontrollen werden weiterhin fortgesetzt, und die Ergebnisse bestätigen leider die Notwendigkeit. In der Nacht zum Montag, 08. Juni, um 00.15 Uhr endete die Autofahrt eines 23-Jährigen in der Austraße in Dautphetal. Der junge Mann saß am Steuer, obwohl er keinen Führerschein hat. Wenigstens der Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Da ihm der Pkw nicht gehörte, muss sich auch der Besitzer wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Um kurz nach 11 Uhr stoppte die Polizei in der Bahnhofstraße in Rauschenberg einen 30 Jahre alten Mann. Er fuhr sein Auto ebenfalls nüchtern und nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel aber eben ohne einen Führerschein zu haben. Die Fahrt war mit der Kontrolle beendet. Knapp 30 Minuten nach dieser Kontrolle des 30-Jährigen hielt die Polizei ebenfalls noch in Rauschenberg einen 44 Jahre alten Mann an. Der Autofahrer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Er fiel damit in jüngster Vergangenheit zum nunmehr vierten Mal bei einer Autofahrt unter Drogeneinfluss auf. Es bleibt abzuwarten, ob er sein hoch und heiliges Versprechen, dass das jetzt das letzte Mal war, tatsächlich in die Tat umsetzt. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Fahrzeugschlüssel seines Autos sicher. In der Bahnhofstraße in Marburg müssen sich sowohl der Rollerfahrer als auch sein Sozius demnächst strafrechtlich verantworten. Die beiden 18-Jährigen fielen bei einer allgemeinen Zweirad-Verkehrskontrolle auf. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss, wie sein Test mit positiver Reaktion auf THC bestätigte. Beim Beifahrer stellte die Polizei eine geringe Menge Marihuana sicher. Der Roller blieb stehen, der Sozius musst zu Fuß weiter und der Fahrer konnte seinen Weg erst nach der veranlassten Blutprobe fortsetzen. Montagabend um 20.30 Uhr kontrollierte die Polizei in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen Pkw mit einem 51 Jahre alten Fahrer. Da der Mann einen Drogentest ablehnte und sich die bei der Kontrolle aufgekommenen Verdachtsmomente somit z.B. durch einen negativen Test nicht entkräften ließen, veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe. Die zum Transport notwendige Durchsuchung des Mannes führte zur Sicherstellung von zwei kleineren Medikamentendosen mit Amphetaminen. Die Polizei untersagte zudem die Weiterfahrt.

Wetter - Unfallflucht in der Goethestraße - Rollerfahrer flüchtete nach kurzem Gespräch

Nach der Kollision mit dem weißen Skoda hielt der Rollerfahrer kurz an und sprach mit der Fahrerin. Als die zunächst mal die Straße freimachte, fuhr der Rollerfahrer weg. Ein Austausch der Personalien hatte noch nicht stattgefunden. Der Unfall war am Sonntag, 07. Juni, gegen 15.10 Uhr in der Goethestraße. Die Autofahrerin beabsichtigte in einer der Parkbuchten anzuhalten. Der Rollerfahrer versuchte noch, rechts am Auto vorbei zu fahren. Dabei kam es zum Unfall. Am Skoda entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Rollerfahrer schien unverletzt. Ob an dem Zweirad ein Schaden entstand, steht nicht fest. Wer kann Hinweise zu dem Rollerfahrer geben? Er fuhr einen schwarz/roten Roller mit Versicherungskennzeichen. Er war maximal 20 Jahre alt, von etwas kräftigerer Statur und hatte einen leichten Bartansatz. Er trug schwarze Kleidung und einen ebenfalls schwarzen Helm. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

