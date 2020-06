POL-MR: Berichtigung - Toyota kommt von Straße ab- Fahrerin schwer verletzt;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Bei der Berichterstattung ist ein Fehler unterlaufen. Der Pkw wurde von einer Frau gesteuert. Daher bitte nur den aktuellen Bericht benutzen!

Berichtigung - Toyota kommt von Straße ab- Fahrerin schwer verletzt

Rauschenberg - Kreisstraße 9: Schwere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Freitagnachmittag, 5. Juni, auf der Kreisstraße 9. Die Seniorin war um 14.10 Uhr mit ihrem Toyota von Sindersfeld in Richtung Rauschenberg unterwegs und verlor aus bis dato unbekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug landete auf der Seite liegend in einer Böschung. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte und schwer verletzte Frau aus dem Pkw befreien. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

