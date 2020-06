Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizeieinsatz - 3 verletzte Beamte und ein verletzter Betroffener ; ...und nochmal Drei: Diebstahl von Alugerüst; 2 Unfallfluchten in Cappel

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mengsberg - Polizeieinsatz - 3 verletzte Beamte und ein verletzter Betroffener

Am Donnerstagvormittag, 04. Juni, endete ein Polizeieinsatz in Mengsberg mit drei verletzten Beamten und einem verletzten Betroffenen. Die Polizei war im Rahmen einer Amtshilfe im Einsatz, um bei der Vollstreckung eines Gerichtsbeschlusses zu unterstützen. Der 52-jährige Mann, der in ärztliche Obhut zu bringen war, öffnete seine Wohnungstür nicht. Ein Schlüsseldienst half. Der Mann reagierte dann auf keine Ansprache. wehrte sich gegen die zugreifenden Polizeibeamten, schubste sie vehement weg und flüchtete über den Balkon. Obwohl er beim Runterklettern abrutschte und auf dem Rücke landete, setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Die Fahndung nach dem Mann mit mehreren Streifenwagen endete mit der Festnahme. Bei einem weiteren Fluchtversuch aus dem Rettungswagen zog sich der Mann ohne eine Fremdeinwirkung einen Beinbruch zu, was letztlich zu einem stationären Krankenhausaufenthalt führte. Bei dem Widerstand in der Wohnung und bei der Verfolgung erlitten drei Polizeibeamte eher leichtere Verletzungen, wobei einer seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Im Einsatz waren vier Streifenwagen, der Rettungswagen, ein Notarzt sowie Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und Landkreises.

Landkreis - ...und nochmal Drei

Trotz aller Warnungen und Hinweise auf eine Fortsetzung der Kontrollen zog die Polizei in der Nacht zum Freitag, 05. Juni erneut drei Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel hinterm Steuer saßen. Um 19.40 Uhr endete für den 42 Jahre alten Mann eine Autofahrt bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Biedenkopfer Straße im Lahntal. Sein Alkotest reagierte positiv und zeigte 0,6 Promille. Da sonst keine Ausfallerscheinungen feststellbar waren, muss sich der Mann wegen der Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten. Eine Blutprobe war in diesem Fall entbehrlich. Nicht ohne Blutprobe ging es für die beiden anderen Männer im Alter von 27 und 58 Jahren ab. Beim Jüngeren reagierte der Drogentest positiv auf Kokain und THC. Die Polizei stellte zudem in seiner Tasche noch eine geringe Menge Marihuana und zur Verhinderung der Weiterfahrt den Autoschlüssel sicher. Der Mann konnte sich bei der Kontrolle um 23.30 Uhr in der Simmestraße überhaupt nicht erklären, wie die Betäubungsmittel in seinen Körper und in die Tasche gelangten. Der um kurz nach 03 Uhr in der Gisselberger Straße angehaltene 58 Jahre alte Autofahrer räumte indes den Alkoholkonsum vor Fahrtantritt ein. Sein Alkotest zeigte etwas weniger als 1 Promille an. Der Drogentest reagierte zudem positiv auf Amphetamine. Auch für diesen Mann war die Fahrt zu Ende und die Polizei stellte zur Verhinderung der Weiterfahrt den Autoschlüssel sicher.

Wittelsberg - Zerlegtes Rollgerüst gestohlen

Das Layher Aluminiumgerüst war bereits zerlegt und lag auf dem Hof eines Anwesens in der Eduard-Bork-Straße bereit. Sämtliche Aluminiumteile verschwanden zwischen Dienstag und Donnerstag, 28. Mai. Lediglich die unteren Stahltraversen des Gerüsts blieben liegen. Der Schaden beträgt etwas über 2000 Euro. Hat die Teile nun jemand irrtümlich für Schrott gehalten und ungefragt aufgeladen oder hat jemand bewusst das Rollgerüst gestohlen? Wer hat zur fraglichen Zeit das Verladen der Aluminiumteile beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Cappel - Unfallflucht in der Odenwaldstraße

Welches helle, eventuell sogar weiße Fahrzeug fuhr gegen die Heckstoßstange es vor dem Anwesen Odenwaldstraße 14 geparkten blauen VW Golf? Der Golf stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Unfallzeit war am Dienstag, 02. Juni, zwischen 09.30 und 11.30 Uhr. Der Verursacher des Schadens hinterließ keine Nachricht und rief nicht die Polizei an. Am Golf sicherte die Polizei den sichtbaren kleinen weißen Streifen auf dem blauen Lack. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer*in geben?

Cappel - Tatort: Marburger Straße 100

Ein noch unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin beschädigte ein vor dem Anwesen Marburger Straße 100 geparkten roten Citroen Berlingo und flüchtete anschließend vom Unfallort. Der Unfall passierte bereits am Mittwoch, 27. Mai, zwischen 08.50 und 09.20 Uhr. Bis heute meldete sich der Verursacher nicht, um den Schaden an der Fahrertür (Beule und Kratzer) in Höhe von ca. 500 Euro zu regulieren. Leider ergaben sich auch noch keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug.

Hinweise zu den beiden Vorfällen bitte an die unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

