Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gartenhütte in Buchenau abgebrannt; Einbruch in Lebensmittelmarkt in Wallau; Drogentest in Neustadt positiv; Unfallflucht in der Liebigstraße in Marburg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Buchenau - Gartenhütte abgebrannt

Da in der abgebrannten Gartenhütte weder elektrische Geräte lagerten noch ein Stromanschluss bestand, ist die Brandentstehung durch eine technische Ursache ausgeschlossen. Als Brandursache bleiben daher nur vorsätzliche oder eventuell auch fahrlässiger Brandstiftung. Die Hütte im Garten in der Straße Am Bachacker grenzte unmittelbar am Wohnhaus. Durch das Feuer schmolzen drei Jalousien und eine Glasscheibe platzte. Der Schaden liegt bei mindestens 2000 Euro. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachten zur Brandzeit am Mittwoch, 03. Juni, zwischen 20 und 22 Uhr bzw. auch kurz davor bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wallau - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Bei einem Einbruch in den Lebensmittelmarkt in der Theodor-Meissner-Straße erbeuteten die Täter Tabakwaren im Wert von nach ersten Sichtungen mehreren Tausend Euro. Nach den ersten Ermittlungen dauerte die Tat in der Nacht zum Donnerstag, 04. Juni, nur wenige Minuten. Um 00.48 Uhr drangen die Täter durch ein eingeschlagenes Fenster ein und holten sich die Zigaretten aus den offenen Regalen bei den Kassen. Um 00.50 Uhr waren sie schon wieder verschwunden. Die Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat in der Nacht in Wallau verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind in der Nacht oder am Vorabend, eventuell auch in den Tagen vor dem Einbruch z.B. ortsfremde Fahrzeuge und/oder Personen aufgefallen? Wo steht ein Fahrzeug mit einer ungewöhnlich großen Menge an Zigaretten? Fiel nach der Tat ein Fahrzeug wegen der Fahrweise z.B. durch offensichtlich überhöhte Geschwindigkeit auf? Wo liegen nach der Tat plötzlich augenscheinlich entsorgte Kleidungstücke wie z.B. Jacken, Hosen, eventuell Masken oder Handschuhe? "Wer solche Gegenstände findet, sollte diese aus Gründen der Spurensicherung nicht selbst anfassen, sondern umgehend die Polizei anrufen. Zudem könnte jede Meldung über verdächtige oder ungewöhnliche Beobachtungen Aufklärung des Einbruchs beitragen. Die Kripo prüft jede Mitteilung." Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt - Drogentest positiv

Der Drogentest reagierte auf Amphetamine und Methamphetamine. Für den 30 Jahre alten Autofahrer war die Fahrt damit am Mittwoch, 03. Juni, um kurz nach 21 Uhr in Neustadt zu Ende. Die Polizei veranlasste bei dem im Vogelsberg lebenden Mann noch die notwendige Blutprobe. Er muss sich demnächst wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Marburg - Liebigstraße: Blauer Ford Focus Kombi beschädigt

Der Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro befindet sich auf der zum Gehweg gewandten Beifahrerseite, genauer an der Beifahrertür. Auf dem blauen Auto war als Fremdfarbe ein leichter rötlicher Farbabrieb sichtbar. Nach den Spuren entstand der Schaden beim Passieren des Autos durch Bewegung auf dem Gehweg. Möglich wäre ein Anstoß z. B. durch ein Fahrrad, eventuell auch Kinderfahrrad oder durch einen Handwagen oder Kinderwagen. Der blaue Ford Focus Kombi parkte zur Unfallzeit zwischen 18 Uhr am Mittwoch, 27. und 14 Uhr am Freitag, 29. Mai auf dem Parkstreifen vor dem Anwesen Liebigstraße 4. Der Besitzer fand weder eine Nachricht am Auto noch erfolgte eine entsprechende Schadensmeldung durch den Verursacher bei der Polizei. Wer hat zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Schadensentstehung zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

