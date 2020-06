Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ginseldorf - Schwarzer Toyota beschädigt - noch keine Hinweise zum Verursacher

Die Unfallflucht in der Straße Zum Steinbruch war bereits zwischen 12 Uhr am Donnerstag, 21. Mai und 12.15 Uhr am folgenden Samstag. Der betroffene schwarze Toyota Avensis parkte am rechten Straßenrand, die Fahrerseite zeigte zur Straße. Auf unbekannte Weise entstand am Toyota hinten links ein Schaden in Höhe von mindestens 1400 Euro. Am Auto befand sich keine Nachricht und der Verursacher meldete sich bislang weder beim Besitzer noch bei der Polizei. Auch die Ermittlungen der Polizei führten noch nicht zu Hinweisen zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer*in.

Cappel - Unfallflucht in der Marburger Straße

Bei einer Unfallflucht entstand an einem schwarzen Opel Astra vorne links vom Kotflügel bis zur Fahrertür ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Der Opel parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 03. Juni, zwischen 11.45 und 12.45 Uhr, auf einem der eingezeichneten Parkplätze am Fahrbahnrand vor der Marburger Straße 47a. Zwei junge Männer sprachen die Fahrerin an und teilten mit, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Firmenwagen in Sprintergröße gehandelt haben soll. Diese beiden, derzeit leider unbekannten Männer sind für die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg wichtige Zeugen. Sie und weitere Unfallzeugen werden dringend gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Hoher Schaden an geparktem Kombi - Verursacher flüchtete

Als der Fahrer in der Nacht zum Montag, 01. Juni, gegen 00.25 Uhr zu seinem im verkehrsberuhigten Bereich in Höhe eines Bekleidungsgeschäftes in der Niederkleiner Straße 49 B geparkten blauen VW Passat Kombi zurückkehrte, bemerkt er an beiden Türen starke Schäden. Er hatte das Auto um 22.30 Uhr unbeschädigt abgestellt. Der Schaden beträgt mindestens 3000 Euro. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer*in. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Bordeauxroter Daimler rammt zwei Autos - Fahrer flüchtete

Der Verkehrsunfall war am Mittwoch, 03. Juni, gegen 17.25 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße bei dem Garagenkomplex nahe des Anwesens Nr. 52. Es gab die typische Geräuschkulisse von zwei Anstößen und zudem quietschende Reifen und die Kulisse eines mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Autos. Zwar steht das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs fest, jedoch gibt es bislang noch keine Fahrerschreibung. Die Polizei hofft daher auf Hinweise durch Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Fahrer des C-Klasse Daimlers offenbar viel zu schnell durch die Friedrich-Ebert-Straße. Bedingt durch die Geschwindigkeit geriet der Daimler nach dem Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten roten VW Polo. Der Daimlerfahrer setzte dann mit quietschenden Reifen zurück. Nach einem weiteren Zusammenstoß mit einem gegenüber geparkten VW Bus flüchtete er vom Unfallort. Am Polo entstand ein Schaden von mindestens 2000, am VW Bus ein weiterer von mindestens 1000 Euro. Die Ermittlungen zum Fahrer des verursachenden Fahrzeugs dauern an. Wer hat die Fahrt des Daimlers beobachtet? Wer kann dessen Fahrer oder die Fahrerin beschreiben? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

