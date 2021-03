Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Montag in Bocholt bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Dazu war es gegen 14.15 Uhr auf der Straße "Am Hünting" gekommen: Ein 47-Jähriger war dort mit seinem Wagen in Richtung Markgrafenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Moddenborgstraße bremste der Bocholter ab, um einem von rechts kommenden Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren. Der Kradfahrer hinter ihm bemerkte das zu spät und fuhr auf. Ein Rettungswagen brachte den 16-jährigen Bocholter in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens liegt bei 800 Euro.

