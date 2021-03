Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

+++ Kontrolle eines Pkws auf der B 75 im Bereich der Stadt Delmenhorst; Gefälschte HU-Plakette und falscher Stempeldruck im Fahrzeugschein +++

Am Samstag, 13. März 2021, um 11:53 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen PKW aus Delmenhorst auf der B75 in Fahrtrichtung Oldenburg. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Stempel im Fahrzeugschein für die nächste Hauptuntersuchung ebenso wie die HU-Plakette auf dem hinteren Kennzeichen gefälscht waren. Gegen den 25-jährigen Halter des BMW wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Das Kennzeichen sowie der Fahrzeugschein wurden beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

++ Verkehrsunfall auf der A 28 im Bereich der Gemeinde Hatten ++

Am Samstag, 13. März 2021, um 14:27 Uhr, kam es auf der A 28 in Fahrtrichtung Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz befuhr die A28 auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Delmenhorst. Auf Grund eines Hagelschauers war die Fahrbahn glatt und die Sicht beeinträchtigt. Da der 37-Jährige aus Edewecht mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke. Von dort schleuderte der PKW quer über die Fahrbahn und kollidierte mit einem BMW einer 53-Jährigen aus Edewecht, die auf dem Hauptfahrstreifen fuhr. Nach dem Zusammenstoß kam der Mercedes Benz im Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 24.000 Euro geschätzt.

++ Geschwindigkeitsüberschreitung auf der A 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt deckt unerlaubte Fernzulassung auf ++

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn führten am Samstag, 13. März 2021, Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn 1 durch. Dabei wurde ein ziviles Messfahrzeug eingesetzt, das mit einer Videokamera ausgestattet ist, um festgestellte Verstöße dokumentieren zu können. Insgesamt stellten die Beamten vier Geschwindigkeitsverstöße fest, die alle ein mindestens einmonatiges Fahrverbot zur Folge haben werden. Hierbei wurde u.a. um 15:28 Uhr ein Audi mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen im Bereich der Gemeinde Harpstedt gemessen. Der 26-jährige Fahrer des PKWs überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 47 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die spanischen Kennzeichen widerrechtlich an dem Audi abgebracht worden waren und dass es sich um eine sogenannte unerlaubte Fernzulassung handelte. Gegen den 26-jährigen Fahrer aus Bremen wurde ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet. Des Weiteren muss er sich wegen der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung verantworten.

