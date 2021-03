Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für den Bereich des PK Nordenham

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Personen

Am Freitag, 12.03.2021, gegen 17:30 Uhr, beabsichtigte eine 86-jährige Nordenhamerin in Höhe der Wilhelmstraße die Bahnhofstraße fußläufig zu überqueren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten VW eines 18-jährigen Nordenhamers, der die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof befuhr. Da die Dame direkt hinter einem fahrenden Bus hervorgetreten war, war ein rechtzeitiges Bremsen nicht mehr möglich. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Pkw kam. Die Dame wurde durch den Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Sachschaden wurde nicht verursacht.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 12.03.21, in der Zeit von 09:20 Uhr bis 10:40 Uhr, wurde in Jaderberg, Zur Alten Molkerei, dortiger Parkplatz zum Therapiezentrum ein blauer VW-UP ordnungsgemäß geparkt. Als die Geschädigte nach ihrer Anwendung zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Pkw zwischenzeitlich beschädigt wurde. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte mit seinem Fahrzeug offensichtlich beim Ein-oder Ausparken den vorderen rechten Kotflügel des VW berührt, so dass dieser beschädigt wurde. Anschließend verließ er den Parkplatz, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Es wurde ein Schaden von ca. 1200 Euro verursacht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die etwas beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Jaderberg, Tel. 04454/979430, in Verbindung zu setzen.

Verstöße gegen die Corona Verordnung

Am Freitag, 12.03.2021 kam es im Stadtgebiet von Nordenham zu mehreren Verstößen gegen die Corona Verordnung. In einem Fall wurden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses insgesamt fünf Personen aus drei verschiedenen Haushalten angetroffen. Diese hatten sich dort getroffen, um ein Zimmer in der Wohnung zu streichen. Auf einem Schulhof an der Lübbenstraße wurden mindestens fünf Personen angetroffen, die sich dort getroffen haben. Es wurde sich weder an die Kontaktbeschränkungen noch an die geltenden Abstandsregeln gehalten. Bei Eintreffen der Polizei versuchten die Personen zu flüchten, konnten aber schnell gestellt werden. Es wurden insgesamt neun Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da es sich teils auch um Widerholungstäter handelt, wird die Ahndungsbehörde prüfen, ob eine Erhöhung des Bußgeldsatzes in Betracht kommt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell