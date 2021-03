Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brandgeschehen in Delmenhorst +++ Ein Tatverdächtiger ermittelt

Delmenhorst (ots)

In den Abendstunden von Donnerstag, 11. März 2021, wurden eine Hauswand, eine Garagenmauer sowie ein Pkw in Delmenhorst durch ein Brandgeschehen beschädigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand das Feuer durch Brandstiftung mittels einer brennbaren Flüssigkeit.

Das Feuer konnte in allen Fällen durch eigene Mittel gelöscht werden, sodass ein Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich war.

Sowohl an der Gebäudewand eines Objektes in der Straße "Fabrikhof" sowie an der Garagenmauer in der Breslauer Straße, als auch an dem Pkw in der Fichtenstraße entstanden geringe Sachschäden.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst konnten durch Hinweise eines Zeugen bereits am heutigen Vormittag einen Tatverdächtigen ermitteln, der für die Brände verantwortlich sein dürfte. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell