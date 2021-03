Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Vollbrand einer Autowerkstatt in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Eine Autowerkstatt im Grasmehnenweg in Elsfleth geriet am Donnerstag, 11. März 2021, gegen 21:20 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand.

Löschversuche des Eigentümers schlugen fehl, sodass die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Altenhuntorf, Neuenbrook, Bardenfleth und Elsfleth das Feuer löschten.

In der Werkstatt befanden sich unter anderem Maschinen und Lacke. Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wurde auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei Brake hat die Brandermittlungen aufgenommen.

