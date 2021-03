Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Tötungsdelikt zum Nachteil einer 30-Jährigen in Berne +++ Tatverdächtiger in U-Haft

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 13. März 2021, wurde eine 30-jährige Frau aus Berne in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Schulplatz" von ihrem 31-jährigen Bekannten getötet.

Nachdem der 31-Jährige gegen 05:00 Uhr über Notruf mitgeteilt hatte, dass er seine Bekannte getötet habe, wurden unverzüglich Polizei- und Rettungskräfte zum Tatort entsandt, die die 30-Jährige in der Wohnung auf dem Boden liegend fanden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Der dringend tatverdächtige 31-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten beide Personen den Abend miteinander verbracht, wobei es im Gespräch zu Meinungsverschiedenheiten kam. Anschließend stach der 31-Jährige mit einem Messer auf die Frau ein.

Das Amtsgericht Brake ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Untersuchungshaft des Mannes an, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen wegen Mordes zum Nachteil der 30-Jährigen sowie die rechtsmedizinischen Untersuchungen dauern an. Nähere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell