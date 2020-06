Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Polizeibeamte bei Einsatz leicht verletzt

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch rückten Polizeikräfte zu einer randalierenden Person in der Käthe-Kollwitz-Straße aus. Eine Bewohnerin störte durch laute Musik die Nachbarschaft und warf Gegenstände vom Balkon auf den Gehweg. Vor Ort wurde die 28-jährige Bewohnerin angetroffen, die augenscheinlich stark alkoholisiert war. Bei der Überprüfung ihrer Personalien wurde die 28-jährige zunehmend aggressiver und versuchte mit Gewalt der Kontrolle zu entfliehen. Sie musste durch die Beamten fixiert und gefesselt werden. Eine weitere 24-Jährige, die sich ebenfalls in der Wohnung der Störerin befand, versuchte ihrer Bekannten zu helfen. Auch sie verhielt sich aggressiv und musste durch weitere Einsatzkräfte fixiert werden. Beide Frauen wurden zur Polizeiwache in Hattingen gebracht. Aufgrund ihrer Alkoholisierungen wurden ihnen Blutproben entnommen, die Nacht verbrachten sie im Polizeigewahrsam. Durch die Widerstandshandlungen verletzten sich zwei Polizeibeamtinnen leicht.

