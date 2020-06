Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Geldbörse bei Einbruch gestohlen

Schwelm (ots)

Unbekannte stiegen in der Zeit vom 04. bis zum 08.06 in der Schützenstraße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie hebelten ein Küchenfenster der Erdgeschosswohnung auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Schränke und fanden eine Geldbörse als Beute. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell