Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Verkehrsunfall auf der Blücherstraße

Schwelm (ots)

Am Montagmorgen fuhr eine 91-Jährige mit ihrem Pkw auf der Blücherstraße in Fahrtrichtung Döinghauser Straße. Aufgrund eines internistischen Notfalls verlor sie die Kontrolle über ihren Toyota, und kam über die Fahrbahn des Gegenverkehrs nach links von der Fahrbahn ab, wo sie gegen einen Baum stieß. Passanten kamen der Fahrerin zur Hilfe und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die 91-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

