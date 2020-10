Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Motorraddiebstahl

Kehl (ots)

Bislang Unbekannte haben in dem Zeitraum zwischen Mittwochabend, 21:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:00 Uhr, ein Motorrad der Marke KTM aus einem Carport in der Straße "Söllingeck" gestohlen. Das Motorrad war mit einem Schloss gesichert und könnte wegen den auffälligen Farben Camouflage, Schwarz und Orange ins Auge stechen. Nach derzeitigem Sachstand wird davon ausgegangen, dass das Kraftrad mit einem Anhänger oder größeren Transportfahrzeug abtransportiert wurde. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 11.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer 07851 8930 zu melden. /as

