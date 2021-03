Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht im Krankenhausparkhaus

Gronau (ots)

Rund 1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter an einem grauen Volkswagen am Montag in Gronau. Zu dem Verkehrsunfall auf der vierten Etage des Krankenhausparkhauses am Möllenweg kam es zwischen 10.00 und 11.00 Uhr. Das Verkehrskommissariat erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell