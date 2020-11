Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.11.20

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Am 07.11.20, um 19:35 Uhr, befuhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die K 38 von Wellingerode kommend in Richtung der L 3241, um nach links in Richtung Eschwege abzubiegen. Dabei übersah sie den aus Richtung Abterode herannahenden Pkw, der von einem 30-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Bei dem Unfall fuhr die 49-Jährige mit ihrem Auto in den linken vorderen Kotflügel des anderen Autos hinein, wodurch an beiden Fahrzeugen jeweils ein Achsschenkel abbrach. Beide Fahrzeuge waren dadurch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Aufgefundener Schlüsselbund verschwunden

Um 07:30 Uhr erhielt heute Morgen die Polizei in Bad Sooden-Allendorf die Mitteilung, dass vor dem tegut-Parkplatz in der Werra-Straße in Bad Sooden-Allendorf ein Schlüsselbund mit mehreren Autoschlüsseln liegen würde. Nachdem die Polizeistreife kurz darauf am Fundort eintraf, war der Schlüsselbund dort nicht mehr auffindbar. Gegen 08:00 Uhr erhielt die Polizei dann einen Anruf aus Italien. In diesem Anruf gab der Fahrer eines Autotransporters an, dass er beim Vorhaben die Autos in Italien vom Transporter abzuladen, den Verlust des Schlüsselbundes bemerkte. Die Beamten des Polizeipostens bitten daher um Hinweise zum Verbleib des Schlüsselbundes unter 05652/9279430 oder bei der Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Holzdiebstahl

Durch das Forstamt Wehretal wird angezeigt, dass in der Waldgemarkung zwischen der Domäne Metzlar und dem Gut Urlettig 51 Buchenstämme von je sechs Meter Länge aus dem Staatswald Sontra entwendet wurden. Die Tat wurde bereits am 20.10.20 festgestellt; der Tatzeitraum kann aber mehrere Monate zurückliegen. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinwiese: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell