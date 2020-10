Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unbekannter attackiert alten Mann

Die Geldbörse raubte ein Unbekannter einem 92-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr näherte sich ein bislang unbekannter Radfahrer in der Grabenstraße einem älteren Fußgänger. Der Radler attackierte den Mann mit mehreren Tritten und versuchte ihn zu Fall zu bringen. Während des Gerangels raubte der Unbekannte die Geldbörse mit über 100 Euro Inhalt. Er flüchtete auf seinem Fahrrad in Richtung Brenzstraße. Der 92-Jährige beschrieb den Räuber als 20-25 Jahre alt, 175-180 cm groß und sehr schmächtig. Er hatte arabisches Aussehen und trug eine dunkle Hose sowie eine dunkle Jacke mit Kapuze. Er war auf einem älteren Fahrrad unterwegs. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Heidenheim sucht deshalb Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07321/322430 zu melden.

