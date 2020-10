Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher flüchten nach Entdeckung

Mit brachialer Gewalt gingen unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Schule vor.

Ulm (ots)

Laute Geräusche schreckten am Sonntag gegen 01.40 Uhr den Hausmeister einer Schule in der Ahornstraße in Faurndau aus dem Schlaf. Als er nach dem Rechten sah, entdeckte er zwei Einbrecher im Gebäude. Die Unbekannten flohen sofort. Der Hausmeister nahm die Verfolgung auf, verlor die Beiden aber im Wohngebiet aus den Augen. Sie hatten in der Schule mehrere Türen aufgebrochen. Ob sie etwas entwendeten, steht noch nicht fest. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

++++++++++++++++1853424 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell