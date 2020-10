Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach/Fils - Pkw kracht in die Leitplanken

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn führt zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Mehrere Leitplanken und ihren Pkw demolierte eine 21 Jahre alte Pkw-Lenkerin am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B10. Sie war von Uhingen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Ebersbach verlor sie auf regennasser Fahrbahn auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren BMW. Der Pkw drehte sich auf der Fahrbahn zwei Mal um die eigene Achse, bevor er mit dem Heck in die Leitplanken krachte. Das Auto schleuderte wieder auf die Straße und prallte schließlich mit der Front erneut in die Leitplanken. Zum Glück blieb die junge Frau bei dem Unfall unverletzt. An ihrem Auto entstand aber ein Schaden von ca. 7.000 Euro. Wie hoch der Schaden an den Leitplanken ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

