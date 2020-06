Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, gegen 20.20 Uhr, beobachteten mehrere Zeugen, wie ein grüner Wagen an der Overhagener Straße ein anderes Auto touchierte und seine Fahrt in Richtung Overhagen fortgesetzt habe, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Halteranschrift konnte das mutmaßliche Unfallfahrzeug aufgefunden werden. Gegen eine 33-jährige Lippstädterin wurden Ermittlungen wegen dem Verdacht der Fahrerflucht eingeleitet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille, worauf die Beamten eine Blutprobe anordneten. Über eine Fahrerlaubnis verfügte die Lippstädterin nicht. (reh)

