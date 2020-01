Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Die Hauswand eines Einfamilienhauses an der Anton-Loevenich-Strasse wurde zwischen 17 Uhr am Samstag (25. Januar) bis 10 Uhr am Sonntag (26. Januar) mit Graffiti beschädigt. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell