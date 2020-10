Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Junger Mann randaliert

Nur knapp entging ein junger Mann einer Ingewahrsamnahme.

Ulm (ots)

Der 24-Jährige pöbelte am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr mehrere Gäste eines Lokals in der Innenstadt an. Die Polizei erteilte ihm deshalb einen Platzverweis. Der junge Mann kehrte allerdings wenig später vermummt zu der Gaststätte zurück. Drohend hielt er ein Pfefferpray in der Hand. Ein Gast erkannte die gefährliche Situation und rang den 24-Jährigen nieder, ohne dass er etwas versprühen konnte. Die Beamten nahmen den leicht alkoholisierten Mann mit zur Dienststelle. Dort beruhigte er sich und sah sein Fehlverhalten ein. Die Beamten sahen deshalb von einer Ingewahrsamnahme ab und entließen den 24-Jährigen wieder. Sein Pfefferspray wurde einbehalten.

