Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: eScooter-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Mannheimer Innenstadt zog sich ein 23-jähriger eScooter-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Der junge Mann war kurz nach 22 Uhr auf dem Gehweg des Friedrichsrings vom Nationaltheater in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs. In Höhe des Quadrats U 3 verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über den Roller und stürzte auf den Gehweg. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach erster eingehender Untersuchung kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

