Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer (02.03.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall mit einem Leichtverletzten verursacht hat ein Autofahrer am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße. Ein 56-jähriger Seat Tarraco Fahrer fuhr in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe einer Tankstelle bog er nach rechts ab und überquerte einen parallel zur Straße verlaufenden Radweg. Dabei übersah er einen 29-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg ebenfalls stadteinwärts unterwegs war. Der Radler prallte seitlich gegen das Auto und kam zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An seinem Bulls Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Den Schaden am Seat schätzte die Polizei auf rund 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell