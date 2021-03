Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dingelsdorf) Feuerwehreinsatz wegen Reisigfeuer (02.03.2021)

Konstanz-Dingelsdorf (ots)

Ein alleine gelassenes Reisigfeuer hat am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz bei Dingelsdorf geführt. Ein Anrufer teilte mit, dass an einem Feldweg in der Nähe des Albert-Riesterer-Weges ein Brand ausgebrochen sei. Die gegen 19.30 Uhr alarmierte Feuerwehr fand die Reste eines Reisigfeuers vor, das kontrolliert abbrennen konnte und von dem keine Gefahr ausging.

