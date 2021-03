Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brandalarm in der Altstadt (02.03.2021)

Konstanz (ots)

In einem Geschäft in der Kanzleistraße ist es am Dienstagnachmittag zu einer Fehlalarmierung der Feuerwehr gekommen. Wartungsarbeiten an der Sprinkleranlage sorgten dafür, dass die Konstanzer Wehr kurz nach 16 Uhr zu einem Brandalarm in die Kanzleistraße in der Altstadt gerufen wurde. Diese konnte nach Rücksprache mit den Technikern schnell Entwarnung geben und wieder abrücken.

